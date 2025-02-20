Комитет Думы предложил разрешить крупным эмитентам провести онлайн-ГОСА, не меняя устав

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил разрешить в 2025 году компаниям с числом акционеров от 1 млн без корректировки уставов провести годовые собрания только в онлайн-формате - без организации очной части, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с инициативой.

По его словам, это предложение комитет направил в Минэкономразвития. Инициатива связана с тем, что с 1 марта 2025 года компании в принципе обязаны вернуться к проведению годовых собраний акционеров в очном формате (от этого требования отступали из-за пандемии коронавирусной инфекции), но одновременно они получили возможность организовывать их в онлайн-формате как с очной частью, так и без таковой при условии, если в уставе такая опция зафиксирована.

На корректировку уставной документации у компаний было время с 8 августа 2024 года - даты публикации закона о правилах проведения онлайн-собраний. Однако сколько-нибудь широкого распространения эта практика не получила, что может объясняться ведением вплоть до конца 2024 года дискуссии о возможности очередного продления права на проведение годовых собраний в заочной форме.

И теперь, менее чем за месяц до вступления в силу новых требований, думский комитет по финансовому рынку предложил Минэкономразвития сделать исключение для АО с числом акционеров свыше 1 млн. По словам собеседника "Интерфакса", комитет предлагает разрешить таким компаниям в 2025 году и без корректировки уставов провести годовые собрания исключительно онлайн, без проведения очной части.

По закону, принятому под конец 2024 года, у компаний есть еще одна возможность избежать очного собрания акционеров: если они включены правительством в "список исключений". Но круг этих АО, которые смогут и в 2025 году проводить заочные собрания, до сих пор не обнародован. Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что обсуждаются разные варианты. Один из них - предоставить такую опцию ПАО, которым президентским указом позволено самим определять круг раскрываемой информации. Крупный бизнес, по словам собеседника агентства, настаивает на предоставлении такой возможности ПАО с числом акционеров от 500 тысяч, а также стратегическим организациям.