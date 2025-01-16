ПАО с числом акционеров от 500 тыс. могут сохранить право на заочные ГОСА в 2025 году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает возможность разрешить публичным акционерным обществам (ПАО) с крупной инвесторской базой проводить в 2025 году годовые собрания в заочной форме. Об этом сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ходом дискуссии по этому вопросу.

Соответствующее предложение разрабатывается в связи с принятием закона, который с 1 марта 2025 года отменил действовавшее с 2020 года право компаний проводить заочные годовые собрания, но позволил правительству РФ определить акционерные общества-исключения. Правительство может как составить непосредственно перечень таких АО, так и назвать критерии, при соответствии которым компании смогут отказаться от очного формата в 2025 году.

Сразу несколько крупных ПАО в конце декабря обратились в правительство с просьбами тем или иным способом сохранить для них заочный формат собраний на 2025 год, говорит собеседник "Интерфакса".

Среди обсуждаемых чиновниками и эмитентами вариантов: разрешить заочные собрания компаниям из президентского указа о временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми хозяйственными обществами (вышел в ноябре 2023 года, с тех пор несколько раз обновлялся), всем АО из перечня стратегических, утверждение перечня критериев, комбинация этих сценариев.

Минфин РФ, как сообщил источник "Интерфакса", поддержал идею позволить временно сохранить право на заочные годовые собрания ПАО с числом акционеров свыше 500 тыс. Такой сценарий даст возможность проводить заочные собрания ряду популярных среди инвесторов эмитентов, среди которых "Газпром", Сбербанк, ВТБ.

Закон об АО запрещает проводить в заочном формате общее собрание акционеров, повестка которого включает вопросы об избрании совета директоров или наблюдательного совета общества, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Также только в очной форме должны проводиться общие собрания участников ООО по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

Однако в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции действие этого запрета было приостановлено, и российские компании могли использовать заочный формат. Затем это право для компаний продлевалось на 2021-2024 годы. Однако на 2025 год эта опция не была пролонгирована, поскольку с 1 марта компании получат возможность проводить дистанционные собрания. Тем не менее, правительство РФ получило право определить компании, которые смогут в 2025 году по-прежнему использовать заочный формат.