Компаниям продлили на два месяца право проводить заочные ГОСА

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон о продлении до 28 февраля 2025 года права компаний проводить в заочной форме годовые собрания акционеров и участников, а также о полномочиях правительства РФ определить акционерные общества, для которых опция заочных собраний сохранится до конца следующего года.

Законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью" обязывают компании проводить в очном формате собрания, на которых решаются вопросы избрания совета директоров, аудитора, утверждения годового отчета или годовой финансовой отчетности. Однако действие этого требования было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции весной 2020 года, а затем неоднократно продлевалось.

Продлить еще на год – до конца 2025 года – возможность компаний проводить заочные годовые собрания правительство РФ предлагало и минувшей осенью. Однако в результате был согласован вариант, по которому эта опция будет действовать только до 28 февраля 2025 года. С 1 марта на смену заочным собраниям должны прийти дистанционные, нормы о которых должны вступить в силу с этой даты.

Однако могут появиться акционерные общества-исключения, которые до конца 2025 года, как в последние четыре года, смогут использовать заочный формат для годовых собраний. Эти АО непосредственно назовет правительство РФ или установит критерии для их определения. Согласно документу, исключений для ООО не предполагается.

Кроме того, закон продлевает еще на 12 месяцев - до конца 2025 года - право компаний избирать советы директоров на три года.

Ранее против этой нормы выступал ЦБ РФ, подчеркивая, что право избирать совет директоров на три года "критически ограничивает возможности акционеров участвовать в управлении обществом".

Доступ миноритариев к информации

Принятый закон сокращает на шесть месяцев - до 1 июля 2025 года - срок действия повышенного порога владения акциями, позволяющего их владельцам запрашивать документы у компаний, а также предлагает распространить действие этой нормы исключительно на организации, подпавшие под американские и европейские санкции.

Также закон отменяет повышенный до 5% порог владения акциями для оспаривания в судах сделок или действий, в том числе членов совета директоров. Для инициирования таких судебных разбирательств миноритариям, как и прежде, будет достаточно иметь 1% акций компании.

Минимальный пакет акций компании, который позволяет держателю запрашивать документы, оспаривать сделки или действия, в том числе членов совета директоров, был повышен с 1% до 5% весной 2022 года из-за опасения российских власти, что зарубежные санкции в отношении отечественного бизнеса будут расширяться.

Действие этой нормы продлевалось, но летом 2024 года она была скорректирована: повышенный порог владения акциями для запроса документов был предусмотрен до 1 января 2026 года для акционеров компаний, которые подпали под антироссийские санкции или имеют право не раскрывать информацию о своей деятельности.