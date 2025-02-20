Верховный суд разъяснит в 2025 году правила оплаты судебных госпошлин

Глава ВС Подносова называла повышение пошлин обоснованн

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд России планирует в 2025 году подготовить постановление пленума и разъяснить нормы об уплате государственной пошлины, заявила председатель ВС Ирина Подносова на совещании российских судей.

"В 2025 году планируется подготовить обобщающее постановление Пленума, где будут разъяснены нормы налогового и процессуального законодательства по вопросам уплаты государственной пошлины", - сказала она.

Повышение госпошлин она назвала "обоснованным и своевременным". Она подчеркнула, что в ходе реформы обеспечен доступ к правосудию для всех лиц: "расширена система льгот по социально-значимым категориям споров".

С сентября 2024 года госпошлины были повышены, в частности, увеличился их верхний предел: с 200 тысяч рублей до 10 млн рублей в арбитражных судах и с 60 тысяч рублей до 900 тысяч рублей в судах общей юрисдикции. Возросли госпошлины за инициирование дела о несостоятельности: для организаций они выросли с 6 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, для граждан - с 300 рублей до 10 тысяч рублей. В суде общей юрисдикции при споре о сумме от 3 млн рублей до 8 млн рублей госпошлина составит 45 тысяч рублей, плюс 0,7% от суммы свыше 3 млн рублей.

На прошлой неделе стало известно, что Конституционный суд принял жалобу депутатов Госдумы на это повышение госпошлин. Заявители считают, что созданное регулирование ограничивает доступ к правосудию, а обжалуемые нормы не учитывают имущественное положение многих граждан России.