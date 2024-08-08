Путин подписал закон о повышении размера судебных госпошлин

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий размер государственных пошлин при обращении в суды, а также увеличивающие их верхний предел с 200 тыс. руб. до 10 млн руб. в арбитражных судах и с 60 тыс. руб. до 900 тыс. руб. в судах общей юрисдикции.

Закон №259-ФЗ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованным поправкам в Налоговый кодекс (НК) РФ, при обращении в суд общей юрисдикции с иском на сумму от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. заявителю придется заплатить в казну 4 тыс. руб., плюс с суммы свыше 100 тыс. руб. 3%. При споре о сумме от 3 млн руб. до 8 млн руб. госпошлина составит 45 тыс. руб., плюс 0,7% от суммы свыше 3 млн руб.

Сейчас, согласно статистике Верховного суда (ВС) РФ, требования в пределах 100 тыс. руб. составляют более 90% от всех имущественных исков в судах общей юрисдикции. Для таких исков пошлина повысится с 3,2 тыс. до 4 тыс. руб.

Закон повышает размер госпошлины и за инициирование дела о несостоятельности должника: для организаций она вырастет с 6 тыс. руб. до 100 тыс. руб., для граждан - с 300 руб. до 10 тыс. руб. Обращение в суд с заявлением о собственном банкротстве по-прежнему будет бесплатным.

Также госпошлина будет обязательна и для инициирования обособленных споров в делах о банкротстве, например о привлечении контролирующих лиц банкрота к субсидиарной ответственности. Ее размер будет составлять 50% от размера от пошлины, уплачиваемой в обычном исковом производстве. До этого депутаты предлагали закрепить в НК РФ подход ВС РФ, согласно которому инициатор таких споров обязан оплачивать госпошлину в полном размере.

При этом от уплаты госпошлины по ряду обособленных споров (формирование конкурсной массы, реестра требований) в собственном деле о несостоятельности граждане будут освобождены. Не придется платить в казну и кредиторам, требующим включить в реестр долг перед ними, если он подтвержден вступившим в законную силу судебным актом.

В профильном комитете Госдумы по бюджету и налогам ранее сообщали, что для сохранения доступности правосудия наравне с повышением ставок госпошлины документ сохраняет и льготы, связанные с возможностью уменьшения ее размера, отсрочки, рассрочки либо освобождения от ее уплаты.

Также для приказного производства сохраняются льготные правила исчисления пошлины, предполагающие оплату только 50% от стандартной ее величины. Сейчас на приказное производство приходится 85% дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства, отмечали в комитете.

Изменения в НК РФ в части размера госпошлин вступят в силу через месяц после опубликования закона. Новые правила не будут распространяться на уже запущенные судебные процедуры.