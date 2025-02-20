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Банк России обсудит с рынком правила ведения базы дропперов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России планирует обсудить с рынком и правоохранительными органами подходы к нахождению лиц в базе дропперов, заявил журналистам в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах" директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

ЦБ ведет базу данных, куда вносит данные о мошеннических операциях и получателях этих денег (дропах). С 25 июля 2024 года банки обязаны приостанавливать денежные переводы, если получателем является дроп из базы данных Банка России. Кроме того, кредитные организации обязаны блокировать платежные карты таких лиц и онлайн-банкинг, если информация о них поступила в базу ЦБ от правоохранительных органов.

Лица, попавшие в базу данных, могут оспорить это, подав заявление в ЦБ через свой банк или интернет-приемную регулятора. Как рассказал Уваров, регулятор удовлетворяет около 10% таких заявлений.

"Нам нужно подойти к вопросу нахождения людей в этой базе для того, чтобы сроки нахождения в ней были более или менее понятны в том числе и гражданам, и участникам, и правоохранителям. На сессии форума обсуждались разные мнения, разные подходы. Правоохранители выступают за более жесткие подходы для того, чтобы не давать совершать новые преступления", - заявил Уваров.

"Мы будем однозначно обсуждать эту тему и с рынком, и с правоохранительными органами, чтобы выработать единую систему подходов по нахождению людей в этой базе. Я сейчас не могу сказать, какой будет выработан механизм, сейчас это первые "подходы к снаряду"", - добавил он.

Как рассказал на одной из сессий форума директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, в базе дропов у Сбера находится примерно 500 тысяч лиц.

"Мы не выводим из списка. Мы делали эксперименты по "обелению". Могу сказать, что значительная доля таких граждан возвращается. (...) Порядка 20%", - сказал он.

Руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов считает, что нужно учитывать обстоятельства, при которых человек попал в базу, к примеру, если это разовый случай и человек вернул похищенные деньги. "Он своим рублем заплатил за то, что в какой-то момент не подумал, решил сдать карту в аренду за 5 тысяч рублей, заплатил за это в итоге 200 тысяч рублей, отдал их жертве из своего кармана, мне кажется, что некий урок он из этого извлек", - отметил он.

Банк России Вадим Уваров Сбербанк Олег Замиралов Сергей Велигодский Т-Банк
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