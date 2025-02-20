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ЦБ посчитал преждевременным вводить период охлаждения для снятия своих денег в банкоматах

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России посчитал преждевременной инициативу правоохранительных органов по введению периода охлаждения для снятия клиентом собственных средств в банкомате, но не исключает возможность возвращения к этому вопросу позднее, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Инициатива обсуждалось в рамках подготовки закона, принятого в феврале, который вводит период охлаждения для ряда потребительских кредитов, а также ограничивает внесение наличных на счет через токенизированные (цифровые) карты на сумму более 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента выпуска такой карты.

"В рамках обсуждения этого закона, до его момента вступления в силу, такая инициатива была. Представители правоохраны как раз рассматривали вопрос о том, чтобы применять процедуру охлаждения на снятие своих собственных наличных денежных средств. Но, к сожалению, мы не смогли сформулировать четкие критерии. По каким критериям, например, вы приходите в финансовую организацию, хотите снять собственные средства, а вам запрещают их снять", - сказал Уваров в ходе форума "Кибербезопасность в финансах".

"Мы посчитали, что здесь несколько необоснованны механизмы внедрения охлаждения именно на собственные денежные средства. Может быть, они вам нужны в оперативном плане для принятия какого-то решения, например, о лечении близких своих, еще кого-то, а мы ограничиваем у вас получение. Поэтому пока мы посчитали, что это мера преждевременная. Если потребуют жизненные реалии, опять же, возможно, мы вернемся к рассмотрению данных инициатив", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении механизма периода охлаждения для потребкредитов 14 февраля. Документ предусматривает, что банки и микрофинансовые организации не смогут передавать заемщику средства раньше, чем через 4 часа, если кредит составляет от 50 тыс. до 200 тыс. руб., и раньше, чем через 48 часов, если сумма превышает 200 тыс. руб. Новые требования не коснутся кредитов с поручителями, залоговых кредитов на авто в случае перевода средств автодилерам, рефинансирования без увеличения размера кредита, а также кредитов, оформленных через уполномоченное лицо. Исключение сделано и для кредитов на оплату товаров и услуг, если деньги переводятся напрямую продавцу (кроме покупок в интернете).

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