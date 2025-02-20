Россия не будет менять преференции для отечественных компаний при возвращении иностранных

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сложившаяся в России за период санкционного давления система преференций для отечественных производителей продолжит действовать в случае возвращения на российский рынок иностранных компаний, заявил через пресс-службу первый вице-премьер Денис Мантуров.

"У нас за то время, пока один за другим формировались санкционные пакеты, серьёзно эволюционировала система преференций в госзакупках, а также система мер поддержки - сегодня в важнейших для нашего технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет у отечественных производителей, а также производителей из ЕАЭС. Для совместных проектов с иностранцами же сформированы условия, касающиеся локализации, передачи технологий и контроля над проектами со стороны российских участников. От этих принципов мы отступать не станем, и это та реальность, которую иностранным компаниям придется иметь в виду", - сказал он.

По его словам, на внутренний российский рынок будут допускать те компании, в возвращении которых есть заинтересованность.