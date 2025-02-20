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Глава Renault Лука де Мео не исключил возврат концерна к бизнесу в РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор Renault Лука де Мео не исключает возможность возврата компании к ведению бизнеса в РФ при наличии соответствующей возможности, пишет Financial Times.

Издание напоминает, что выручка Renault от российского бизнеса до ухода компании из РФ после начала военной операции на территории Украины составляла десятую часть от глобального оборота группы. В 2022 году концерн продал свой российский завод и 68-процентную долю в "АвтоВАЗе" в рамках символических сделок за рубль, списав по итогам того года 2,2 млрд евро от прекращения операций в РФ. Вместе с тем компания сохранила опцион на возврат в течение шести лет.

Как пишет FT, де Мео на вопрос о возможности возвращении Renault в РФ отметил, что "не думал о подобном сценарии, потому что все постоянно меняется", однако в компании намерены "посмотреть, как пойдут дела". "Я бы предпочел сосредоточиться на построении будущего, а не догонять прошлое... Но мы деловые люди. Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ухватиться за нее", - сказал CEO Renault.

Текущими приоритетами концерна де Мео назвал ускорение запуска электрических и гибридных автомобилей, что будет соответствовать требованиям по выбросам со стороны ЕС.

Глава Renault также напомнил, что после ухода Renault из РФ "за две недели акции (концерна - ИФ) упали на 30-35%". "Все говорили, что мы погибли", - сказал де Мео, вместе с тем указав на позитивные финансовые результаты концерна по итогам прошедшего 2024 года.

Как сообщалось, выручка Renault за 2024 год составила 56,2 млрд евро (+7,4%), операционная прибыль - 2,485 млрд евро (+3,7%). Чистая прибыль упала до 752 млн евро с 2,2 млрд евро в 2023 году - сказался негативный эффект от продажи акций Nissan и обесценения инвестиций Renault в японского автопроизводителя.

Финансовый директор Renault Тьерри Пьетон, как отмечает FT, заявил журналистам в четверг, что оценивает возможность компании воспользоваться опционом на возврат в РФ как "очень маловероятную".

Renault Лука де Мео РФ
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