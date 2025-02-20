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Что произошло за день: четверг, 20 февраля

Комментарий ЦБ о возможности возвращения Visa и Masterсard, предотвращение теракта в Саратовской области, возвращение Израилю тел четырех заложников ХАМАС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Набиуллина считает преждевременным обсуждать возвращение Visa и Masterсard, они не обращались в ЦБ по этому поводу.

- В России продолжат действовать преференции для отечественных производителей при возвращении иностранных компаний, заявил через пресс-службу первый вице-премьер Денис Мантуров. Между тем гендиректор Renault Лука де Мео не исключает возвращения к бизнесу в РФ при наличии возможности.

- ФСБ заявила о предотвращении теракта в отношении чиновника администрации Саратовской области.

- ХАМАС передал Израилю тела двух детей и двух взрослых из числа заложников. По данным The Times of Israel, погибшие - Шири Бибас и двое ее сыновей, а также Одед Лифшиц. Мужа Бибас - Ярдена - ранее ХАМАС вернул живым.

- "Яндекс" по итогам 2024 года увеличил выручку на 37%, до 1,095 трлн рублей, и впервые преодолел отметку в 1 трлн.

- Роспотребнадзор изъял более 2 тонн пищевой продукции в дарксторах "Самоката". Онлайн-ритейлер заявил, что проблемы возникли с продукцией поставщиков, товары, не прошедшие проверку, вывели из ассортимента.

- Цены на золото обновили рекорд и достигли $2972,2 за тройскую унцию.

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