"Самокат" сообщил, что проблемы возникли с продукцией поставщиков

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Нарушения, обнаруженные Роспотребнадзором в дарксторах "Самоката" (ООО "Умный Ритейл"), выявлены в продукции поставщиков, не прошедшие проверку товары выведены из ассортимента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе онлайн-ритейлера Самокат.

"В ходе проведения проверки управлением Роспотребнадзора по Москве был проведен отбор и лабораторные исследования пищевой продукции наших поставщиков. По результатам проверки была выявлена и утилизирована продукция отдельных поставщиков, не соответствующая обязательным требованиям, а также строгим стандартам качества, действующим в "Самокате", - сообщили в пресс-службе онлайн-ритейлера "Самокат".

Выданные управлением предписания, как отметили в пресс-службе, "уже находятся в процессе устранения".

Также в пресс-службе сообщили, что "Самокатом" запланированы внеплановые аудиты всех поставщиков, чья продукция показала несоответствие.

"Товары, не прошедшие проверку, выведены из ассортимента. Кроме того, внедрен новый процесс проверки всего ассортимента на соответствие требований безопасности продукции", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что "Самокат" и Роспотребнадзор совместно разработали требования к компаниям, осуществляющим быструю доставку товаров через дарксторы - промежуточные пункты временного размещения продукции перед продажей.

Итоги проверки Роспотребнадзора

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в дарксторах "Самоката" (ООО "Умный Ритейл") в ходе плановых проверок изъято более 2 тонн пищевой продукции из-за выявленных грубых нарушений требований санитарного законодательства.

По данным ведомства, всего был проверен 131 объект. В частности, там был нарушен температурный режим хранения пищевой продукции, готовая продукция хранилась без маркировки или с недостоверной, неполной или нечитаемой маркировкой, хранилась продукция с истекшим сроком годности.

Помимо этого, термосумки для транспортировки продукции не были оснащены термометрами и хладоэлементами, не проводился производственный контроль в части проведения лабораторных испытаний пищевой продукции. Изъято из оборота 2 131 кг пищевой продукции, несоответствующей обязательным требованиям.

Всего на 131 предприятии продовольственной торговли ООО "Умный Ритейл" было отобрано и исследовано 364 образца пищевой продукции (салатная продукция, готовая кулинарная продукция из мяса, мяса птицы, рыбы, полуфабрикаты из мяса, мяса птицы и т. д.), из которых 145 образцов не соответствовали требованиям нормативной документации, в том числе по микробиологическим показателям безопасности, по физико-химическим показателям.

За выявленные нарушения юридическое лицо ООО "Умный Ритейл" привлечено к административной ответственности, назначен штраф в размере 550 тысяч рублей. Компании предписано устранить нарушения в кратчайшие сроки.

Даркстор "Самоката" - это центр формирования заказов, место, где хранятся продукты, а также собираются заказы.