Роспотребнадзор изъял более 2 тонн пищевой продукции в дарксторах "Самоката"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В дарксторах Самоката (ООО "Умный Ритейл") в ходе плановых проверок изъято более 2 тонн пищевой продукции из-за выявленных грубых нарушений требований санитарного законодательства, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"В период с 13 по 29 января (...) были проведены контрольные (...) мероприятия в отношении ООО "Умный Ритейл" в соответствии с планом проведения проверок. (...) Всего был проверен 131 объект. В ходе проверок были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства", - сообщил сайт управления.

В частности, там был нарушен температурный режим хранения пищевой продукции, готовая продукция хранилась без маркировки или с недостоверной, неполной или нечитаемой маркировкой, хранилась продукция с истекшим сроком годности.

Помимо этого, термосумки для транспортировки продукции не были оснащены термометрами и хладоэлементами, не проводился производственный контроль в порядке и с периодичностью, определяемым юридическим лицом, в части проведения лабораторных испытаний пищевой продукции.

Изъято из оборота 2 131 кг пищевой продукции, несоответствующей обязательным требованиям.

Всего на 131 предприятии продовольственной торговли ООО "Умный Ритейл" было отобрано и исследовано 364 образца пищевой продукции (салатная продукция, готовая кулинарная продукция из мяса, мяса птицы, рыбы, полуфабрикаты из мяса, мяса птицы и т.д.), из которых 145 образцов не соответствовали требованиям нормативной документации, в том числе по микробиологическим показателям безопасности, по физико-химическим показателям.

За выявленные нарушения юридическое лицо ООО "Умный Ритейл" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей. Компании предписано устранить нарушения требований технических регламентов и санитарно-эпидемиологических требований в кратчайшие сроки.

Даркстор Самоката - это центр формирования заказов, место, где хранятся продукты, а также собираются заказы.

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