В районах вечной мерзлоты изменили правила проектирования ж/д путей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Минстрой России уточнил требования к проектированию железнодорожных линий в районах вечной мерзлоты, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Для реализации приоритетных задач стратегии пространственного развития РФ до 2030 года по обеспечению круглогодичного транспортного сообщения с удаленными и труднодоступными территориями, включая населенные пункты Арктики, Сибири и Дальнего Востока, Минстрой России уточнил требования по проектированию железных дорог в районах распространения многолетнемерзлых грунтов", - отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Новая редакция свода правил 447.1325800.2024 "Железные дороги в районах вечной мерзлоты. Основные положения проектирования" уже вступила в силу.

Как отметил директор ФАУ "ФЦС" Андрей Копытин, уточнения нужны для обеспечения эффективной нормативной базы для строительства и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, документ дополнили положениями по применению геосинтетических материалов и габионных конструкций. Это позволит уменьшить до 1,5 раз объемы земляных работ по сравнению с традиционными решениями. Также в СП уточнили требования по мониторингу объектов.