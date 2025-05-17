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Кабмину поручено утвердить план адаптации арктической инфраструктуры к таянию вечной мерзлоты

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России утвердить план мероприятий по адаптации инфраструктуры Арктической зоны к процессам таяния вечной мерзлоты.

Перечень поручений президента по итогам рабочей поездки в Мурманск 27 марта этого года размещен в субботу на сайте Кремля.

Данный комплексный план должен быть утвержден к 1 декабря 2025 года.

Кроме того, правительству поручено предусмотреть в рамках госпрограммы "Охрана окружающей среды" реализацию до 2035 года мероприятий по охране окружающей среды Арктической зоны.

Срок доклада по этому пункту поручений определен до 1 июля 2025 года, далее - один раз в год.

Владимир Путин Арктика правительство
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