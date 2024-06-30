Правительство РФ утвердило положение о госмониторинге вечной мерзлоты

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В России будет запущен государственный фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты. Положение о нём утверждено постановлением правительства. Документом предусмотрено проведение долгосрочных наблюдений за явлениями и процессами, происходящими в вечномёрзлых грунтах, а также анализа, оценки и прогнозирования состояния вечной мерзлоты.

"Такой мониторинг поможет получить более полное представление о том, как меняется многолетняя мерзлота из-за глобальных изменений климата, и выявить уровень деградации вечномёрзлых грунтов. Эта информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата, поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан, будет способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей до 65% территории страны", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте кабмина.

Мониторинг состояния многолетней мерзлоты станет частью государственного экологического мониторинга окружающей среды. Проводить такой мониторинг и публиковать его результаты на своём официальном сайте будет Росгидромет.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об охране окружающей среды", принятых в июне 2023 года.