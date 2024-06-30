Поиск

Правительство РФ утвердило положение о госмониторинге вечной мерзлоты

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В России будет запущен государственный фоновый мониторинг состояния многолетней мерзлоты. Положение о нём утверждено постановлением правительства. Документом предусмотрено проведение долгосрочных наблюдений за явлениями и процессами, происходящими в вечномёрзлых грунтах, а также анализа, оценки и прогнозирования состояния вечной мерзлоты.

"Такой мониторинг поможет получить более полное представление о том, как меняется многолетняя мерзлота из-за глобальных изменений климата, и выявить уровень деградации вечномёрзлых грунтов. Эта информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата, поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан, будет способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей до 65% территории страны", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте кабмина.

Мониторинг состояния многолетней мерзлоты станет частью государственного экологического мониторинга окружающей среды. Проводить такой мониторинг и публиковать его результаты на своём официальном сайте будет Росгидромет.

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об охране окружающей среды", принятых в июне 2023 года.

Росгидромет правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль Новоалександровку и Спорное в ДНР

Вертолет с пожарными на борту совершил жесткую посадку в Прибайкалье

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 36 дронов ВСУ над шестью российскими регионами

Что произошло за день: суббота, 29 июня

Число пострадавших от атаки на Севастополь в субботу выросло до четырех человек

Дети отравились в лагере в Пензенской области

Роспотребнадзор признал пригодными для купания более 2 тыс. пляжей в России

Роспотребнадзор признал пригодными для купания более 2 тыс. пляжей в России

Собственница горевшего здания во Фрязине отправлена под домашний арест

Собственница горевшего здания во Фрязине отправлена под домашний арест

Самолет после посадки выкатился на полосу безопасности ВПП в аэропорту Кольцово

СКР назвал причиной пожара в общежитии в Балашихе неосторожное обращение с огнем

СКР назвал причиной пожара в общежитии в Балашихе неосторожное обращение с огнем
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });