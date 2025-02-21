Девелоперы предложили узаконить парковки для самокатов и мотоциклов в новостройках

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Обустройство парковок для мотоциклов, велосипедов и самокатов требует изменения нормативных размеров машино-мест в новостройках, заявил директор по взаимодействию с государственными и муниципальными органами Клуба инвесторов Москвы Владимир Шмаков в Совете по градостроительству при бизнес-омбудсмене Москвы.

"Действующие своды правил и стандарты проектирования не позволяют обустраивать машино-места для мотоциклов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности в паркингах новостроек. При этом спрос на такие парковки неуклонно растет. Поэтому мы предлагаем внести корректировки в существующие законодательные акты", - сказал Шмаков.

По его словам, сегодня установлены минимально допустимые размеры стандартных машино-мест - 5,3x2,5 метра.

"При этом места под средства индивидуальной мобильности значительно меньше, и даже если девелопер их создает в своих проектах, он не может потом поставить их на учет в Росреестре и оформить соответствующим образом. Поэтому мы предлагаем снизить минимально допустимые размеры машино-мест до 2,8x1,1 метра", - сказал Шмаков.

По его мнению, эта инициатива будет полезна всем.

"С одной стороны, она сделает более доступными по цене парковочные места под малогабаритные транспортные средства в новостройках, а с другой - решит проблемы застройщиков: снизит себестоимость парковок и снимет вопрос оформления таких машино-мест", - подчеркнул Шмаков.