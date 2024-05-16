В Петербурге полиция изъяла 2229 неправильно припаркованных самокатов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге полицейские изымают с улиц самокаты, припаркованные с нарушением действующих в городе правил, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Уже больше 2000 самокатов отправлены на склад временного хранения.

Речь идет о правилах, установленных соглашением, заключенным между городским комитетом по транспорту и кикшеринговыми компаниями в марте 2024 года.

Масштабные проверки по соблюдению правил парковки прокатных электросамокатов начались в городе в ночь на 14 мая по инициативе начальника ГУ МВД генерала Романа Плугина. В результате проверки было обнаружилось 2229 СИМ, припаркованных с нарушением. По фактам нарушений возбуждены административные дела по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка).

По действующим в городе правилам, самокаты запрещено размещать на тротуарах уже 1,5 метров, ближе 15 метров от остановок общественного транспорта и станций метро, ближе 5 метров от наземных пешеходных переходов, а также на газонах, мостах и ряде других зон.

По данным Главного управления, с 1 марта по 31 декабря 2023 года в Петербурге было зарегистрировано 178 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых погиб один и пострадало 177 человек, в том числе 22 ребенка. В текущем году с начала "навигации" самокатов и по 12 мая в городе зарегистрировали 41 такое ДТП, в них пострадал 41 человек, в том числе 11 детей. Статистика не включает инциденты, которые не были квалифицированы как ДТП и, соответственно, не были учтены в УГИБДД.

Ранее 16 мая в Смольном заявили, что планируют в городе ввести новые ограничения для электросамокатов в более чем 50 локациях. К существующему списку из 59 улиц, где запрещена их парковка, планируется добавить еще девять участков набережных, в том числе Фонтанки, канала Грибоедова, Мойки и других. Еще на 25 улицах максимальная скорость самокатов будет ограничена 15 км/ч.