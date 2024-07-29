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Парковку самокатов в четырех центральных районах Петербурга запретят с августа

Парковку самокатов в четырех центральных районах Петербурга запретят с августа
Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил запретить парковку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре города, сообщает пресс-служба Смольного в понедельник.

Соответствующее поручение он дал на рабочем совещании с членами городского правительства. Запрет коснется Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов с 1 августа.

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Беглов напомнил, что в день парада Военно-морского флота в Петербурге был введен запрет на передвижение по центру города на самокатах, ранее ограничения также вводились на время Петербургского международного экономического форума, Военно-морского салона и праздника "Алые паруса".

"Положительный эффект был отмечен жителями и гостями города. Считаю необходимым ввести ограничения на постоянной основе. Прошу комитет по транспорту до 1 августа обеспечить введение этой меры в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. С 1 августа парковка средств индивидуальной мобильности в центре города должна быть запрещена", - сказал Беглов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, он услышал много нареканий от петербуржцев на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе "Яндекс Go", решение было принято совместно городскими властями и операторами кикшеринга: с 1 августа через транзитную зону можно будет проехать на самокате, но нельзя завершить поездку.

"С учетом особенностей инфраструктуры города (узких тротуаров и улиц), это поможет поддерживать порядок СИМ в центре. Для удобства жителей, передвигающихся на самокатах, на внешних границах всех четырех районов мы добавили дополнительные парковочные места", - сообщили в компании.

Сервис также вывел на улицы специальных скаутов, которые следят за парковкой СИМ у конечных станций метро, и за первую неделю нарушителям выписали больше 300 штрафов.

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В пресс-службе Whoosh со своей стороны сообщили, что снижения объема поездок во всем Петербурге не ожидается, так как парковки перераспределят в районы с низкой плотностью самокатов и высоким запросом на поездки.

"Плюс мы сможем открыть новые районы. В спальных районах самокаты достаточно высоко востребованы, главное отличие спроса в центральной части - присутствие туристического-рекреационного трафика. А снизить число поездок в нагруженных туристами районах при отсутствии качественной инфраструктуры центральной части - цель данного решения", - сообщили в пресс-службе кикшеринга.

Также уточняется, что с начала сезона в 2024 году в Петербурге 5,1 млн пользователей кикшеринговых сервисов совершили 22,5 млн поездок.

Как сообщалось, в мае Беглов заявил, что городское правительство разработает поправки в федеральное законодательство и предложит, среди прочего, запретить передвижение самокатов по тротуарам и площадям.

Позднее в городе расширили перечень улиц, где запрещена парковка СИМ до 68, еще на 25 улицах максимальную скорость самокатов ограничили 15 км/ч. Несколько тысяч самокатов кикшеринга было эвакуировано из-за неправильной парковки.

Александр Беглов Петербург
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