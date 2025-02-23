Поиск

Путин уверен, что защитники Отечества сделают все, чтобы передать Россию следующим поколениям

Путин уверен, что защитники Отечества сделают все, чтобы передать Россию следующим поколениям
Владимир Путин (в центре) и министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Нынешнему поколению защитников Отечества вновь пришлось сражаться за Родину, будет сделано все, чтобы передать ее следующим поколениям россиян, завил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сражаемся за Родину и сделаем все - вы и те, кто рядом с вами - мы все сделаем все, чтобы передать ее будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам", - сказал в воскресенье Путин, общаясь в Кремле с военнослужащими, которым он вручил золотые звезды Героев России.

"Так сложилась судьба, так Господу было угодно, можно так даже сказать, чтобы на наши с вами плечи выпала такая сложная, но почетная миссия - защитить Россию", - отметил глава государства.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков подчеркнул, что новые территории России никто никогда не распродаст

Песков подчеркнул, что новые территории России никто никогда не распродаст

Самолет "Азимута" вернулся в Минводы из-за срабатывания индикации работы одной из систем

Что произошло за день: суббота, 22 февраля

Пожар в клинике РЖД в Рязанской области локализовали

Решения по возврату иностранных брендов в РФ будут приниматься индивидуально

Решения по возврату иностранных брендов в РФ будут приниматься индивидуально
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5904 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне41 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2182 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе344 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });