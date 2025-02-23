Путин уверен, что защитники Отечества сделают все, чтобы передать Россию следующим поколениям

Владимир Путин (в центре) и министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа) во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Нынешнему поколению защитников Отечества вновь пришлось сражаться за Родину, будет сделано все, чтобы передать ее следующим поколениям россиян, завил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сражаемся за Родину и сделаем все - вы и те, кто рядом с вами - мы все сделаем все, чтобы передать ее будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам", - сказал в воскресенье Путин, общаясь в Кремле с военнослужащими, которым он вручил золотые звезды Героев России.

"Так сложилась судьба, так Господу было угодно, можно так даже сказать, чтобы на наши с вами плечи выпала такая сложная, но почетная миссия - защитить Россию", - отметил глава государства.