В Кремле заявили, что ООН сейчас нечем заменить

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - На данный момент ничто не может заменить ООН, кроме того, нет и возможности договориться о создании нового подобного органа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается ООН, нам нечем заменить ООН. В нынешней международной картине у нас нет возможности договориться о создании новой ООН", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок он опубликовал в своем телеграм-канале.

Так Песков прокомментировал законопроект американской республиканской партии о выходе США из ООН.

"Сейчас невозможно представить, чтобы русские, американцы, французы, немцы, англичане договорились о создании новой ООН. Такой возможности нет", - сказал представитель Кремля.

По его мнению, "лучше думать, как повысить эту эффективность (ООН), чем думать о том, как избавиться от этой организации".

"Давайте дождемся и посмотрим, насколько это все серьезно. Эта партия не монолитна, там есть свои разногласия", - подчеркнул Песков.



