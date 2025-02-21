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Сенаторы-республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН

Сенаторы-республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН
Фото: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американские сенаторы-республиканцы представили законопроект о выходе США из состава ООН.

"Законопроект предусматривает аннулирование закона 1945 года о членстве США в ООН", - говорится в документе, опубликованном на сайте сенатора Майка Ли.

Кроме того, в случае, если законопроект будет принят, Соединенные Штаты должны будут "прекратить любую форму финансовой поддержки ООН".

Законопроект также "запрещает участие США в миротворческих операциях ООН".

Кроме того, законопроект предусматривает выход Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), конвенций ООН, а также снимает дипломатический иммунитет с сотрудников ООН на территории США.

В тексте отмечается, что в случае вступления законопроекта в силу любое дальнейшее взаимодействие США с ООН сможет осуществляться только с одобрения Сената.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий выход его страны из Совета ООН по правам человека и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Он неоднократно критиковал обе эти организации, так как считает их неэффективными.

В январе Трамп подписал указ о выходе из ВОЗ. По мнению президента, его страна платит организации слишком большие взносы по сравнению с другими странами, например, с Китаем.

США ООН Сенат США Дональд Трамп
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