Россия ждет от секретариата ООН беспристрастности по конфликту на Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем в понедельник в Женеве "на полях" сегмента высокого уровня Конференции ООН по разоружению и 58-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Рассмотрены наиболее острые проблемы международной повестки, в том числе с акцентом на текущую ситуацию вокруг Украины, в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта. С российской стороны подчеркнута важность соблюдения Секретариатом ООН принципов беспристрастности и равноудаленности", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Внимание было также уделено рассмотрению "задач обеспечения продовольственной безопасности и выполнения Меморандума Россия - OOН по беспрепятственному доступу российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок", добавили в МИДе.

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН, в том числе в контексте отмечаемого в этом году 80-летия Всемирной организации и Победы над фашизмом", - отмечается в сообщении.