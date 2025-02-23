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Шесть белгородских сел подверглись атакам ВСУ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как он написал в своем телеграм-канале, предварительно, никто из жителей не пострадал.

По его данным, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом - повреждена кровля.

В поселке Малиновка Белгородского района от удара еще одного FPV-дрона пробита кровля частного дома.

В селе Берёзовка Борисовского района дрон сдетонировал около двух припаркованных легковых автомобилей. У транспортных средств повреждены крыши, стекла и бамперы.

В Волоконовском районе атакам подверглись два села. В селе Коновалово в результате сброса взрывного устройства с беспилотника произошло возгорание частного дома, пожар уже потушен. В селе Тишанка при артиллерийском обстреле в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены надворные постройки и заборы.

В Грайворонском округе в селе Мощёное дрон ударил по гаражу на территории частного домовладения, повреждены крыша, фронтон и окно, сообщил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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