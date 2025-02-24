Суд отклонил требования ФНС к экс-депутату Госдумы Варшавскому на 555 млн рублей

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отклонил требования Федеральной налоговой службы к бизнесмену и бывшему депутату Госдумы Вадиму Варшавскому на 554,5 млн рублей.

Как следует из картотеки суда, 11 февраля суд отклонил заявление ИФНС России №4 по Москве о включении в реестр кредиторов Варшавского 497,4 млн рублей, а 13 февраля - требование УФНС по Волгоградской области на 57,1 млн рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 ноября 2021 года признал законным начало процедуры банкротства бизнесмена.

Арбитражный суд Москвы 18 ноября 2022 года признал Варшавского несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

Суд тогда оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 31 августа 2021 года по заявлению банка "Траст" ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов требование "Траста" на 4,3 млрд рублей.

Финансовым управляющим был утвержден Кирилл Ноготков.

Кассационный суд 17 марта 2022 года уменьшил долг Варшавского перед "Трастом" по требованию с 4,3 млрд рублей до 4 млрд рублей.

Верховный суд России в начале 2023 года согласился с обоснованностью требования Россельхозбанка к Варшавскому в размере около 12,2 млрд рублей.

В начале мая 2023 года Арбитражный суд Москвы признал обоснованным другое требование банка "Траст" к Варшавскому на сумму 2,6 млрд рублей, включив эту задолженность в реестр кредиторов бизнесмена.

Девятый арбитражный апелляционный суд 10 января 2024 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в сентябре 2023 года признал обоснованным еще одно требование "Траста" и включил долг в реестр кредиторов бизнесмена в размере 1,1 млрд рублей.

28 февраля 2024 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал Варшавского виновным по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1 (попытка мошенничества в сфере кредитования организованной группой либо в особо крупном размере), ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. Он также был лишен сроком на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях. Ростовский областной суд в мае оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Варшавского.

Обвинительный приговор Ленинского районного суда Ростова-на-Дону - уже третий для Варшавского. Так, в декабре 2019 года он был осужден на 3,5 года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 490 млн рублей в качестве гендиректора "Ростовского электрометаллургического завода". В сентябре 2021 года Замоскворецкий суд Москвы назначил Варшавскому 7 лет колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере - за хищение 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц".