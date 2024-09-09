ВС РФ подтвердил миллиард рублей долга экс-депутата Варшавского банку "Траст"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отказал бизнесмену и экс-депутату Госдумы Вадиму Варшавскому в пересмотре вопроса об обоснованности требования к нему банка "Траст" на 1,1 млрд рублей.

В определении суда, размещенном на сайте, говорится, что доводы жалобы "выводы судов не опровергают, не подтверждают существенных нарушений норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке".

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 10 января оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в сентябре 2023 года признал обоснованным требование "Траста" к Варшавскому в размере 1,1 млрд рублей и включил эту сумму в реестр кредиторов должника. В мае 2024 года кассационный суд оставил вердикт в силе.

Девятый арбитражный апелляционный суд 23 ноября 2021 года признал законным начало процедуры банкротства бизнесмена.

Суд тогда оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 31 августа 2021 года по заявлению банка "Траст" ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов требование "Траста" в размере 4,3 млрд рублей.

Финансовым управляющим был утвержден Кирилл Ноготков.

Кассационный суд 17 марта 2022 года уменьшил долг Варшавского перед банком "Траст" с 4,3 млрд рублей до 4 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 18 ноября 2022 года признал Варшавского несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

Верховный суд РФ в начале 2023 года согласился с обоснованностью требования Россельхозбанка к Варшавскому в размере около 12,2 млрд рублей.

В начале мая 2023 года Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование банка "Траст" к Варшавскому в размере 2,6 млрд рублей и включил эту задолженность в реестр кредиторов бизнесмена.

Как сообщалось, 28 февраля 2024 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал Варшавского виновным по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1 УК РФ (попытка мошенничества в сфере кредитования организованной группой либо в особо крупном размере), ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. Он также был лишен сроком на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях. Ростовский областной суд в мае оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Варшавского.

Обвинительный приговор Ленинского районного суда Ростова-на-Дону – уже третий для Варшавского. Так, в декабре 2019 года он был осужден на 3,5 года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 490 млн рублей в качестве гендиректора "Ростовского электрометаллургического завода". В сентябре 2021 года Замоскворецкий суд Москвы назначил Варшавскому 7 лет колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере – за хищение 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц".

Арбитражный суд Москвы в июне 2024 года продлил процедуру банкротства Варшавского до 11 декабря.