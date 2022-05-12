Мосгорсуд утвердил приговор бывшему депутату Госдумы Варшавскому

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений приговор бизнесмену и депутату Госдумы IV и V созывов Вадиму Варшавского, которому Замоскворецкий суд в сентябре 2021 года назначил семь лет колонии по делу о мошенничестве. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Жалоба защиты на приговор суда первой инстанции была отклонена.

8 сентября 2021 года районный суд признал Варшавского виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) в связи с хищением 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскав с подсудимого более 2 614 млн рублей.

"Петрокоммерц" в 2015 году был присоединен к банку "Открытие". В декабре 2016 года "Коммерсантъ" сообщил об обыске в загородном доме и офисах Варшавского. Ссылаясь на материалы дела, издание писал, что в 2012 году Златоустовский металлургический завод, собственником которого на тот момент был Варшавский, получил средства от "Петрокоммерца" в виде кредита, при этом организацией были представлены "заведомо ложные и недостоверные сведения", а средства банку возвращены так и не были.

Варшавского задержали в марте 2018 года в Москве. В декабре 2019 года он был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 490 млн рублей в качестве генерального директора "Ростовского электрометаллургического завода" (РЭМЗ).