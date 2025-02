Китайский балкер начнут снимать с мели возле Сахалина весной

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Судовладелец китайского балкера An Yang 2, севшего на мель в ночь на 9 февраля у юго-западного побережья Сахалина, в конце апреля - начале мая должен приступить к работам по снятию судна с отмели, предварительно выгрузив на берег все топливо, сообщается на сайте ФГБУ "Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки".

"Собственнику - компании Yangpu Anyang Shipping Co, Ltd - определяются следующие условия по удалению грузового судна An Yang 2 (...): разработать (соответствующую - ИФ) документацию (...) в срок не более двух месяцев со дня издания настоящего распоряжения. (...) Начать удаление затонувшего имущества в трехмесячный срок со дня издания настоящего распоряжения", - говорится в распоряжении капитана морского порта Невельск Аркадия Макарова от 24 февраля, опубликованном на сайте.

В том числе предписано "заблаговременно удалить с борта судна все бункерное топливо, горюче-смазочные материалы и вредные вещества", завершить снятие судна с мели в срок не более одного года.

Как сообщалось, грузовой балкер An Yang 2 сел на мель в 200 м от берега возле порта Невельск в ночь на 9 февраля. В порту шла погрузка угля, когда начался сильный шторм, судно попыталось отойти от берега, но экипажу это не удалось. На борту судна находятся 20 членов экипажа, все - граждане КНР, они обеспечены всем необходимым. В танках судна, по уточненным данным порта, находится 52 тонны дизтоплива, почти 670 тонн мазута и более 15 тонн моторного масла. На судне также находится около 1 тыс. тонн угля.

Судно An Yang 2 было построено в 2010 году, имеет длину 190 м, ширину 32 м, дедвейт 56,7 тыс. тонн. Порт регистрации судна - Янпу на острове Хайнань, КНР.