Режим ЧС введен в Невельском районе Сахалина из-за севшего на мель китайского судна

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Невельский район на Сахалине, где недалеко от порта сел на мель иностранный корабль с топливом на борту, перешел в режим ЧС, сообщает региональный главк МЧС России.

"В Невельском районе введен режим ЧС муниципального характера, где в устье реки Казачка в городе Невельске село на мель иностранное грузовое судно", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается.

Минувшей ночью сухогруз An Yang 2 сел на мель южнее порта Невельск примерно в 200 метрах от берега. В порту шла погрузка угля, когда начался шторм, поэтому судно попыталось отойти от берега, но экипажу это не удалось.

Губернатор области Валерий Лимаренко ранее отмечал, что китайское судно не запрашивает никакой помощи, не объявляет SOS. Получить информацию от капитана корабля, на борту которого уголь, моторное масло, дизельное топливо, власти региона рассчитывают через МИД. Чтобы предотвратить возможную утечку топлива, устанавливаются боновые ограждения. Обследовать судно водолазам мешает шторм.