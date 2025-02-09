Поиск

Режим ЧС введен в Невельском районе Сахалина из-за севшего на мель китайского судна

Режим ЧС введен в Невельском районе Сахалина из-за севшего на мель китайского судна
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Невельский район на Сахалине, где недалеко от порта сел на мель иностранный корабль с топливом на борту, перешел в режим ЧС, сообщает региональный главк МЧС России.

"В Невельском районе введен режим ЧС муниципального характера, где в устье реки Казачка в городе Невельске село на мель иностранное грузовое судно", - говорится в сообщении.

В РоссииШторм не позволяет подойти к севшему на мель у берегов Сахалина суднуЧитать подробнее

По данным МЧС, на борту находятся 20 человек экипажа, в медицинской помощи не нуждаются. Разлива топлива не наблюдается.

Минувшей ночью сухогруз An Yang 2 сел на мель южнее порта Невельск примерно в 200 метрах от берега. В порту шла погрузка угля, когда начался шторм, поэтому судно попыталось отойти от берега, но экипажу это не удалось.

Губернатор области Валерий Лимаренко ранее отмечал, что китайское судно не запрашивает никакой помощи, не объявляет SOS. Получить информацию от капитана корабля, на борту которого уголь, моторное масло, дизельное топливо, власти региона рассчитывают через МИД. Чтобы предотвратить возможную утечку топлива, устанавливаются боновые ограждения. Обследовать судно водолазам мешает шторм.

Невельск Сахалин МИД Валерий Лимаренко Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Сахалина готовятся к откачке топлива с севшего на мель иностранного судна

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль село Орехово-Василевка в ДНР

Подача воды в города-курорты Кавказских Минеральных Вод на время приостановлена

Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе Путина и Трампа

Прием и выпуск самолетов приостановлен в петербургском аэропорту "Пулково"

Прием и выпуск самолетов приостановлен в петербургском аэропорту "Пулково"

Пятеро госпитализированы после пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве

Пожар на востоке Москвы локализован на 300 кв. м

Что произошло за день: суббота, 8 февраля

Из-за внешнего воздействия в Балтийском море был поврежден кабель "Ростелекома"

Из-за внешнего воздействия в Балтийском море был поврежден кабель "Ростелекома"

РФ не будет выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 г.

РФ не будет выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 г.
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5829 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе335 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2163 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });