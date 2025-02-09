Разлива нефтепродуктов на месте севшего на мель близ Сахалина судна не зафиксировано

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории на Сахалине, где село на мель судно An Yang 2, нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"На судне в виде судового топлива для главного двигателя находится 54 тонны дизтоплива и 706 тонн мазута. Все запасы находятся в "подвесных" танках. Топливу ничего не угрожает. Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории нет. Угрозы жизни экипажа нет, все судовые системы в рабочем состоянии", - сообщили в Росморречфлоте.

Мазута в качестве груза на балкере нет, грузом является 1 тыс. тонн угля.

Судно An Yang 2 село на мель южнее порта Невельск минувшей ночью, примерно в 200 метрах от берега. В порту шла погрузка угля, когда начался шторм, поэтому судно попыталось отойти от берега, но экипажу это не удалось.

По решению оперативного штаба, в Невельском районе введен режим чрезвычайной ситуации, в регионе - режим повышенной готовности.

По данным портала Marinetraffic, балкер An Yang 2 (номер IMO 9563421) ходит под флагом Китая.



