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Средний срок продажи "вторички" в России вырос до 100 дней

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Средний срок продажи квартиры на вторичном рынке жилья России в январе составил сто дней, выяснили аналитики сервиса "Домклик" Сбербанка.

"В целом по стране срок реализации готовой квартиры составил чуть более трех месяцев или сто дней. Эксперты отметили, что параметр вырос по отношению к показателям второго полугодия 2024 года: так, с июля по декабрь значение находилось в диапазоне 70-80 дней", - говорится в сообщении.

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В рамках исследования были рассмотрены ипотечные сделки Сбера в январе 2025 года по приобретению вторичного жилья, реализованные через "Домклик". Для крупнейших регионов и РФ в целом рассчитали срок экспозиции: среднее количество дней между датой публикации объявления и датой отправки первого документа в банк.

По мнению экспертов, январский скачок срока экспозиции - временное явление, связанное с сезонным затишьем в начале года. Ожидается, что в ближайшие месяцы показатель вернется на уровень около 80 дней.

Также в исследовании представлен рейтинг крупнейших регионов по средним срокам экспозиции. Первое место в нем занимает Ростовская область (58 дней), второе - республика Татарстан (79 дней), замыкает тройку Нижегородская область (82 дня). При этом средний размер дисконта там превышает общероссийский показатель в 6%.

Самые длинные сроки реализации готового жилья отмечены в Волгоградской области (140 дней), Краснодарском крае (138 дней) и Санкт-Петербурге (124 дня).


Домклик
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