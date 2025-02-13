Вторичное жилье в старой Москве быстрее всего продается в Ясеневе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В старых границах Москвы квартиры на вторичном рынке быстрее всего продаются в районе Ясенево, выяснили аналитики компании "Инком-Недвижимость".

"Быстрее всего продаются квартиры в районах Ясенево (в среднем за 50 дней), Алексеевский (54 дня), Некрасовка (54 дня), Левобережный (55 дней) и Строгино (55 дней)", - говорится в исследовании.

Кроме того, в десятку районов, где квартиры продаются быстрее всего, попали Коптево и Москворечье (в каждом 59 дней), Ивановское (61 день), Солнцево (62 дня) и Северный (64 дня).

Дольше всего продаются лоты в районах Царицыно (в среднем 419 дней), Куркино (296 дней) и Кузьминки (221 день). Как пояснил руководитель Аналитического центра компании "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов, в этих локациях могут быть выставлены переоцененные квартиры, лоты с невостребованными планировками или метражом.

В среднем квартира на вторичном рынке Москвы продается 98 дней, что на 31% меньше, чем годом ранее.

"В начале прошлого года вторичный рынок замер в ожидании развития событий - как изменится ключевая ставка и стоимость жилищных кредитов, сейчас он больше не рассчитывает на скорое удешевление ипотеки и научился существовать без нее, сделки проходят активнее", - отметил Таганов.

Помимо этого, собственники, которые долго не могут продать квартиры, снимают объявления о продаже и сдают жилье в аренду, подчеркнул Таганов.