Шойгу провел переговоры с министром обороны Индонезии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главой Минобороны Индонезии Шафри Шамсуддином.

Во вторник утром Шойгу в ходе рабочего визита в Индонезию прибыл в военное ведомство страны, где прошла торжественная церемония встречи с министром, стороны обменялись памятными подарками.

В рамках поездки запланированы переговоры с высшим руководством Индонезии по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе по тематике безопасности и обороны.