В I чтении принят проект об обязательном раскрытии тарифов на денежные переводы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает операторов по переводу денежных средств предоставлять информацию об условиях предоставления своих услуг как в точках работы с клиентами, так и на официальном сайте. ЦБ определит, какую именно информацию нужно раскрывать.

Документ (№801922-8) был внесен в парламент в декабре 2024 года. Среди авторов – глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

"Оператор по переводу денежных средств обязан раскрывать информацию об условиях оказания платежных услуг в местах их оказания, а также на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Банк России вправе установить состав, порядок и сроки раскрытия оператором по переводу денежных средств такой информации", - говорится в принятом в первом чтении законопроекте.

Операторы по переводу денежных средств – это организации или компании, которые занимаются осуществлением переводов денег между физическими или юридическими лицами. Это могут быть банки, финансовые специализированные организации, которые занимаются только переводами денег, электронные платежные системы, мобильные приложения для переводов.

Проект закона также предлагает в условиях договора потребительского кредита (займа) прописать необходимость для кредиторов в местах оказания услуг и интернете публиковать иную информацию в случае, если требование о ее раскрытии установлено Банком России. Сейчас перечень публикуемой информации прописан в законе.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Поправки ко второму чтению принимаются профильным комитетом по финансовому рынку до 25 июня.