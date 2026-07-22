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Принят закон о справедливой компенсации за жилье, выкупаемое под проекты КРТ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтении закон, который должен защитить права собственников, чьи дома попадают под комплексное развитие территорий (КРТ).

"В настоящее время стоимость жилья в проектах КРТ может определяться в момент заключения договора КРТ, то есть задолго до фактического выкупа у собственника. Между этим решением и фактическим переездом может пройти несколько лет. За это время жилье подорожало, а человек получает компенсацию по старым ценам", - сказал, комментируя инициативу автор поправок, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

По его словам, "в Архангельской области, например, инвесторы предлагали собственникам 60 тысяч рублей за квадратный метр - по ценам на момент решения о КРТ, а когда доходило до договора, рыночная стоимость была уже под 90 тысяч; разница - треть от реальной цены".

"Закон это исправляет. Теперь стоимость будут определять не ранее чем за 60 дней до того, как собственнику направят проект договора. Если этот срок нарушен, придется делать переоценку. Человек получит компенсацию, максимально близкую к реальной рыночной цене на момент выкупа, а не на момент, когда территорию только решили развивать", - отметил депутат.

ЖКХ Архангельск КРТ Илья Вольфсон Госдума
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