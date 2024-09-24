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Госдума отклонила законопроект о расширении жилищных прав при реализации КРТ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума в первом чтении отклонила законопроект о расширении перечня обеспечения жилищных прав россиян при реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил член комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

"Законопроектом предлагается урегулировать некоторые вопросы прав граждан для осуществления комплексного развития территории (КРТ), однако обозначенные проблемы не могут быть решены предлагаемым способом. Отсутствие экономических обоснований предлагаемых изменений не позволят оценить возможный эффект предложенных изменений", - сказал он на пленарном заседании .

По его словам, комитет и правительство предложили отклонить этот законопроект. Участники заседания также отклонили документ.

Как следует из думской базы, законопроект был внесен в палату в феврале 2024 года и предлагал изменить статью 32 Жилищного кодекса.

Инициаторы законопроекта предложили обязать юридическое лицо или инвесторов передавать в государственную или муниципальную собственность 5% помещений в многоквартирных домах, которые включены в границы КРТ, для предоставления гражданам по договорам социального найма. Кроме того, собственникам жилья предлагалось возмещать помещения взамен освобождаемых в день заключения договора. Также инициаторы предложили предоставлять многодетным собственникам жилье взамен освобождаемого с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилье на территории КРТ. Помимо этого, взамен освобождаемого жилья многодетным собственникам предлагалось предоставлять другое жилье по договору соцнайма или в собственность, расположенное на территории КРТ.

Напомним, по КРТ идет работа и над другими законопроектами. Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщал, что законодательство, облегчающее реализацию проектов комплексного развития территорий в регионах России, будет доработано до конца года.

"До конца этого года те вещи, которые, вы видите, могут улучшить качество реализации КРТ, давайте на законодательном уровне проработаем и примем", - говорил он в июне 2024 года.

Госдума Никита Стасишин КРТ правительство Минстрой Илья Вольфсон
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