Космический грузовик "Прогресс МС-28" затоплен в Тихом океане

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-28", отстыковавшийся во вторник от Международной космической станции (МКС), затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-28", проведший полгода на Международной космической станции, был сведён с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" сообщили, что несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Космический грузовик "Прогресс МС-28" прибыл на МКС 17 августа 2024 года, доставив на станцию около 2,6 т груза.