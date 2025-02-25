Грузовой корабль "Прогресс МС-28" отстыковался от МКС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-28" отстыковался от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане, следует из трансляции "Роскосмоса".

26 февраля в 02:25 по Москве намечается включение двигателя корабля на торможение для сведения с орбиты. Затем корабль войдет в атмосферу Земли и разрушится.

По данным Центра управления полетами, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Космический грузовик "Прогресс МС-28" прибыл на МКС 17 августа 2024 года, доставив на станцию около 2,6 т груза.