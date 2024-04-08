Штраф за превышение выбросов в атмосферу в РФ может составить 5% от выручки компании

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который прописывает линейку оборотных штрафов для компаний и ИП за несоблюдение квот по выбросам в атмосферу, максимальный штраф может составить 5% от годовой выручки, но не менее 5 млн рублей.

Документ (№594956-8) опубликован в электронной базе данных парламента, поправки вносятся в КоАП.

Согласно документу, размер штрафа может исчисляться от годовой суммы выручки правонарушителя, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг) на объекте, для которого установлены квоты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Невыполнение ИП и компаниями мероприятий по достижению квот выбросов, в результате которых не было сокращено до 10% квот выбросов, влечет штраф для ИП от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; для юридических лиц – от 0,1% до 0,2% совокупного объема выручки за год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 1 млн руб.

Далее линейка штрафов увеличивается пропорционально размеру невыполненных квот. Несоблюдение от 10% до 25% квот влечет штраф в размере от 0,2% до 0,5% совокупного объема выручки компании за год, но не менее 2 млн руб. Несоблюдение от 25% до 50% квот выбросов - оборотный штраф в размере от 0,5% до 1% от размера выручки, но не менее 3 млн руб. Несоблюдение от 50% до 75% квот – штраф в размере от 2% до 3% совокупного размера выручки, но не менее 4 млн руб., а несоблюдение свыше 75% квот выбросов может повлечь оборотный штраф в размере от 4% до 5% от выручки компании, но не менее 5 млн рублей.

В КоАП также прописываются штрафы за непредоставление сведений для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха: для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для ИП - от 20 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

По информации Росприроднадзора, приведенной в пояснительной записке, в РФ сейчас насчитывается 487 квотируемых промышленных объектов; из них в Братске - 37 объектов, в Красноярске - 33, в Липецке - 37, в Магнитогорске - 30, в Медногорске - 10, в Нижнем Тагиле - 32, в Новокузнецке - 26, в Норильске - 7, в Омске - 145, в Челябинске - 71, в Череповце - 21, в Чите - 38.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

Как сообщалось, с 1 января 2020 г. и по 31 декабря 2026 г. в ряде российских городов действует эксперимент по квотированию выбросов промышленными предприятиями. По действующему законодательству, для каждого города, участвующего в эксперименте, Роспотребнадзор определяет перечень приоритетных загрязняющих веществ и перечень квотируемых объектов – всех основных источников загрязнения атмосферного воздуха: автотранспорт, ЖКХ, промышленные предприятия.

Для предприятий-загрязнителей Росприроднадзор определяет допустимые квоты на выбросы, а региональные власти устанавливают данные квоты для предприятий ЖКХ, автотранспорта и всех остальных источников выбросов. Предприятия-загрязнители обязаны соблюдать установленные квоты. Изначально предполагалось, что в случае если предприятие не может их соблюсти, то должно будет провести "компенсационные мероприятия", перечень которых будет утверждаться регионом. Например, провести озеленение территорий, рекультивацию свалок.

Однако в апреле 2023 года Госдума приняла закон об ужесточении квотирования выбросов предприятиями, который исключает возможность проводить "компенсационные мероприятия".