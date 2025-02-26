Сергей Шойгу прибыл в Куала-Лумпур

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в столицу Малайзии Куала-Лумпур.

В аэропорту его встретил посол России в Малайзии Наиль Латыпов.

В рамках визита Шойгу планирует провести ряд переговоров с высшим руководством страны о перспективах углубления политического, военного, торгово-экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия.

Как сообщалось, с понедельника Шойгу находился с рабочим визитом в Индонезии.



