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На нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" до 2030 года выделят 2 трлн рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - На национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" за шесть лет будет направлено свыше 2 трлн рублей, межбюджетные трансферты составят около 1 трлн рублей, сообщила в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова.

"На мероприятия проекта за шесть лет будет направлено более 2 трлн рублей - это очень приличные финансовые ресурсы. Межбюджетные трансферты - это тоже порядка 1 трлн рублей и еще 840 млрд рублей - средства региональным фондам обязательного медицинского страхования на оплату онкологической медицинской помощи", - сказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что из федерального бюджета выделено 140 млрд рублей в год на нацпроект "Продолжительная активная жизнь". "Коллеги не предполагают эти средства сокращать. 2025 год - это порядка 500 млрд рублей, включая 173 млрд субсидий по которым мы работаем с регионами страны", - отметила Голикова.

Татьяна Голикова
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