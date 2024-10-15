В Минздраве назвали три цели нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Новый национальный проект в сфере здравоохранения "Продолжительная и активная жизнь" будет иметь три национальные цели, сообщил замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на форуме "Здравоохранение Сибири-2024".

"Это повышение ожидаемой продолжительности жизни, повышение ожидаемой продолжительности здоровой жизни и повышение ожидаемой продолжительности жизни сельского населения", - сказал он.

По его словам, эти три проекта "интегрированы из других проектов и социально-экономических инициатив, это "Диабет", "Реабилитация", "Гепатит"; три новых проекта, которые мы ранее не реализовывали, - это "развитие федеральных (медицинских - ИФ) учреждений", "Общественное здоровье и совершенствование оказания экстренной медицинской помощи".

Результатом проекта "Общественное здоровье", как предполагается, будет увеличение в полтора раза числа людей, ведущих здоровый образ жизни.

В рамках модернизации первичного звена продолжится строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), при этом они должны оснащаться транспортом, цифровым оборудованием, подключением к интернету и так далее.

Он добавил, что финансирование федерального проекта по борьбе с онкозаболеваниями составит не менее 140 млрд рублей до 2030 года.

В рамках федерального проекта по борьбе с гепатитом С планируется завершить формирование реестра больных и увеличить диагностику и охват лекарственным лечением.

Кроме того, при развитии экстренной медпомощи будет развиваться санитарная авиация, сказал Фисенко. "Мы планируем создать около сотни приемных отделений для высокопотоковых центров", - сказал замминистра.

Также, сказал он, с 2025 года планируется перейти к созданию федеральных медицинских цифровых сервисов с персонализированным сопровождением пациента и переходом на безбумажный документооборот.

Вместе с Минпромторгом и Минобрнауки Минздрав займется проектом "Новые технологи сбережения здоровья", направленный на повышение эффективности исследований и внедрение разработок, сообщил Фисенко.

"Мы будем работать над тем, чтобы к 2030 году максимально обеспечить, минимум из перечня жизненно важных лекарственных препаратов, максимальной независимости и технологического суверенитета", - резюмировал замминистра.