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Совет Федерации ратифицировал договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Договор был подписан в Минске 6 декабря 2024 года.

В частности, статья 6 документа предусматривает что "стороны рассматривают ядерное оружие Российской Федерации как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой".

Там же указывается, что "ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против любой из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из Сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности".

Согласно этой статье, "решение о применении для защиты Республики Беларусь размещенного на ее территории ядерного оружия Российской Федерации принимается в порядке, установленном сторонами".

Статья 4 договора указывает, что "стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством сторон".

Договор предусматривает, что в соответствии с отдельными соглашениями между сторонами в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Белоруссии на территории республики могут создаваться военные и иные российские объекты, а также размещаться российские воинские формирования.

Согласно договору, стороны назначат специальных представителей, которые будут встречаться не реже двух раз в год для обзора действия договора и разработки в случае необходимости предложений по мерам повышения его эффективности для рассмотрения главами государств.

Договор заключается на 10 лет с автоматическим продлением его действия на последующие десятилетние сроки.

Совет Федерации Белоруссия Союзное государство
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