Путин назвал возможной передачу "Орешника" в Белоруссии во второй половине 2025 года

Президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Размещение "Орешника" на территории Белоруссии станет возможно во второй половине 2025 года, сообщил президент России Владимир Путин, отметив, что это потребует минимальной затраты.

"Что касается возможности размещения такого, прямо скажем, грозного оружия, как "Орешник", на территории Белоруссии, поскольку сегодня мы подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как "Орешник", на территории Республики Беларусь, возможно", - сказал Путин после заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

Он подчеркнул, что размещение этого оружия в Белоруссии "возможно во второй половине следующего года".

"К этому времени, по нашим предварительным расчетам, мы наладим их серийный выпуск", - заявил Путин.

По его словам, поставки "Орешника" в Белоруссию будут осуществляться "по мере наращивания серийного выпуска таких комплексов в России и по мере поступления этих систем в российские войска стратегического назначения".

"Ну, и конечно, здесь есть ряд технических вопросов, которые должны быть решены специалистами, а именно определение минимальной дальности с учетом приоритетов обеспечения безопасности Республики Беларусь", - сказал президент России.

Специалисты в этих вопросах должны поработать, добавил он. "Думаю, что такие возможности есть, с учетом того, что на это потребуются и минимальные затраты", - уверен глава государства.

Он пояснил, что в Белоруссии остались определенные инфраструктурные возможности еще со времен Советского Союза. "Поэтому размещение таких комплексов в Белоруссии будет связано с минимальными затратами на подготовку инфраструктуры", - добавил он.

"И, разумеется, несмотря на то, что они (ракетные комплексы "Орешник" - ИФ) будут входить в комплекс РВСН России, тем не менее, определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством республики Беларусь. Это очевидная вещь", - сказал Путин.

Он предложил обсудить детали в рабочем порядке.

"Надо только сразу сказать, специалисты это хорошо понимают, чем меньше дальность (комплекса - ИФ), тем больше мощность боевой части", - отметил Путин.

Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил об успешном пуске "Орешника" и попросил Путина разместить системы "Орешник" на территории Белоруссии.