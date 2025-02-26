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Господдержка роста элеваторных мощностей в 2024 году превысила 3,2 млрд рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Объем субсидий из федерального бюджета, направленных в 2024 году на льготное кредитование строительства и модернизации мощностей по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур, превысил 3,2 млрд рублей, по данным Минсельхоза.

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Как сообщил замдиректора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Сергей Сапожников на международной бизнес-конференции "Элеваторы России - 2025", господдержка осуществлялась в рамках двух федеральных проектов.

Так, в соответствии с проектом "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" на строительство и техническое перевооружение мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых культур предоставляются льготные инвестиционные кредиты на срок от двух до восьми лет. В 2024 году их получили 74 организации, общая сумма субсидий превысила 200 млн рублей.

В рамках федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" на строительство и техническое перевооружение мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых или масличных культур, а также на строительство подъездных железнодорожных путей необщего пользования, позволяющих формировать или принимать прямые отправительские маршруты, тоже предоставляются льготные инвесткредиты от двух и до восьми лет. Общая сумма субсидий из федерального бюджета в 2024 году по этому проекту составила более 3 млрд рублей.

Дополнительные меры поддержки могут предоставляться из региональных бюджетов, отметил замдиректора департамента.

Сапожников заявил, что "на текущий момент мощностей по хранению зерна в целом достаточно". "В случае оперативной необходимости производители зерна активно применяют технологии по его мобильному хранению", - сказал он.

Сославшись на данные региональных органов управления АПК, он сообщил, что мощность зернохранилищ в настоящее время составляет более 167 млн тонн зерна, из которых наибольшее количество расположено в Поволжье - 41 млн тонн (25%),Центральном федеральном округе - 39 млн тонн (23%), в Южном - 35 млн тонн (21%) соответственно.

По данным директора ВНИИ зерна и продуктов его переработки Елены Мелешкиной, мощности по хранению зерна в России составляют 160 млн тонн, из них менее половины - элеваторы, "которые могут достаточно долго хранить зерно без потери качества". "Все остальное - это склады, которые по большому счету могут обеспечивать только краткосрочное хранение. Поэтому неудивительно, что в потерях продовольствия зерно и зернопродукты находятся далеко не на последнем месте: из 41% продовольственных потерь 19% - это зерно и зернопродукты", - сообщила она на конференции.

По ее словам, "ситуацию небезопасного и некачественного хранения усугубляет то, что вводимые элеваторные мощности - это металлические зерновые силосы, в которых зерно подвергается резким перепадам температур и конденсации влаги в верхних слоях".

Как отметила Мелешкина, зачастую производители зерна в ожидании более выгодных цен предпочитают не сдавать зерно на элеваторы, а содержат его в складах, не оборудованных для длительного хранения. "В результате, в первую очередь, снижается качество зерна, его безопасность, а затем и количество зерновой массы" - констатировала она.

Минсельхоз Поволжье Сергей Сапожников Елена Мелешкина
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