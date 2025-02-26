Академик РАН сообщил о потере в стране 10-12 млн тонн зерна в год

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия ежегодно теряет 10-12 млн тонн зерна при его хранении и передвижении, отрасли не хватает современных элеваторов, считает вице-президент РАН, председатель комитета ТПП по развитию АПК Петр Чекмарев. Он заявил об этом на международной бизнес-конференции "Элеваторы России - 2025".

"Официально, по статистике, 10% зерна теряется при хранении и передвижении. То есть мы теряем порядка 10-12 млн тонн зерна ежегодно. Для сравнения: Ставропольский край производит ежегодно 9-10 млн тонн зерна", - сказал Чекмарев.

По его словам, "вопрос элеваторов, мощностей для хранения стоит очень остро". В том числе и для масличных, которые более требовательны к условиям хранения. При этом он отметил, что есть перспектива роста сбора масличных - до 35 млн тонн против сегодняшних 27-28 млн тонн.

Как сообщил Чекмарев, в настоящее время имеющиеся мощности рассчитаны на единовременное хранение 160 млн тонн зерна. Однако часть из них - это "и напольные элеваторы, и простые зернохранилища в хозяйствах", отметил он, добавив, что современных мощностей критически не хватает.

Чекмарев подтвердил свой прогноз о сборе зерна в этом году в объеме 120 млн тонн. В то же время урожай будет зависеть от многих факторов, в том числе и от того, в каком состоянии выйдут озимые из зимовки. "У нас ежегодно порядка 1 млн га озимых гибнет. Но этот год может быть более сложным по озимым культурам из-за сложных погодных условий", - считает он.

Как прогнозирует Чекмарев, в этом году будет больше посеяно масличных культур, потому что они по итогам прошлого года оказались более маржинальными. "Многие "уйдут" в них, крен - большой или небольшой - будет в сторону масличных культур", - отметил он. Вице-президент РАН призвал аграриев "не шарахаться из одной культуры в другую".

По словам Чекмарева, этот год будет непростым с производством зерна во всем мире. "Если мы останемся на уровне 125-130 млн тонн, это будет хорошо", - заключил он.

По оценке Минсельхоза, урожай 2024 года после досчета может составить до 130 млн тонн. Предварительные данные Росстата (без учета новых регионов) - 125 млн тонн.