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Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев арестован по делу о коррупции

Под стражу также заключен глава представительства региона Кирилл Бочаров

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест до 24 апреля вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главы представительства региона Кирилла Бочарова, обвиняемых в вымогательстве взятки.

"Постановлениями суда в отношении Алексеева Дениса и Бочарова Кирилла избраны меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток", - сообщили журналистам в суде.

Чиновникам вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Алексеев и Бочаров были задержаны 25 февраля в Москве. По данным правоохранительных органов, они вымогали крупную сумму денег у руководства одной из компаний за эксплуатацию лесных участков, участие в инвестиционных проектах, а также общее покровительство. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы, под контролем которых Бочарову была передана первая часть взятки в 20 млн рублей. При передаче второго транша в 30 млн рублей фигуранты дела были задержаны.

В Следственном комитете России уточнили, что Алексеев и Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 млн рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов.

"За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы. После получения части требуемой суммы Алексеев и Бочаров задержаны с поличным сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении СКР.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, комментируя задержание Алексеева, отметил, что к лесной отрасли региона он не имел отношения. "А функционал был связан исключительно с работой представительства области в Москве", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что "декриминализация лесной сферы была, есть и будет на особом контроле".

Кирилл Бочаров Денис Алексеев Вологодская область Басманный суд Москвы
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