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"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине

"Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя на Вологодчине
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Вологодской области принял иск ООО "Альфа-М" (юрлицо торговой сети "Красное и белое") к Минэкономразвития Вологодской области об отмене приказа о приостановлении действия лицензии на розничную торговлю алкоголем в регионе.

"ООО "Альфа-М"(...) обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением к министерству экономического развития Вологодской области о признании незаконным и отмене полностью приказа №0147/25-О "О приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от 16.02.2017 №35РПА0001615". Определением суда (...) заявление общества принято к производству", - говорится в материалах суда.

Согласно картотеке арбитражных дел, исковое заявление зарегистрировано 29 июля, принято к производству 30 июля. Предварительное заседание по нему назначено на 26 августа.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 4 августа сообщил, что сеть "Красное и Белое" уходит из региона, действие лицензии на продажу алкоголя досрочно прекращено по заявлению владельца.

"Красное и белое" с 25 июля остановила продажу алкоголя в 58 магазинах в Вологодской области.

С 1 марта в регионе вступил в силу закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя - по будням продукцию можно купить только с 12 до 14 часов. Всего закрылись или прекратили продажу спиртного 346 из 610 алкомаркетов.

По данным из открытых источников, сеть "Красное и белое" на начало 2025 года насчитывала 20 527 магазинов.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителем ООО "Альфа-М" является ООО "Меркурий ритейл холдинг", которым, в свою очередь, владеет АО "Аврора" (49%) и ООО "Меркурий ритейл" (51%). При этом "Меркурий ритейл" на 73% принадлежит личному фонду "Меркурий". Учредители фонда не раскрываются.

Красное и белое Минэкономразвития Аврора Меркурий Вологодская область Георгий Филимонов ООО "Альфа-М"
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