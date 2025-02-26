Вологодский вице-губернатор Алексеев задержан по подозрению в вымогательстве взятки

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев и глава представительства региона Кирилл Бочаров задержаны накануне в Москве по подозрению в вымогательстве взятки, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах в среду.

"Алексеев и Бочаров подозреваются в том, что они вымогали крупную сумму денег у руководства одной из компаний за эксплуатацию лесных участков, участие в инвестиционных проектах, а также общее покровительство", - отметил собеседник "Интерфакса".

По его данным, потерпевшие обратились в правоохранительные органы, под контролем которых Бочарову была передана первая часть взятки в 20 млн рублей.

"Во вторник, 25 февраля, при передаче 30 млн рублей фигуранты дела были задержаны", - отметили в правоохранительных органах.

Как ожидается, 26 февраля суд изберет Алексееву и Бочарову меру пресечения.

"Интерфакс" не располагает комментариями официальных представителей правоохранительных органов по поводу этой информации.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, комментируя задержание Алексеева, отметил, что к лесной отрасли региона он не имел отношения. "А функционал был связан исключительно с работой представительства области в Москве", - написал он в Telegram.

Он добавил, что "декриминализация лесной сферы была, есть и будет на особом контроле".