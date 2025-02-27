Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей и автобусов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Движение легковых автомобилей и автобусов возобновили на участке Военно-Грузинской дороги, закрытой ранее из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда (...) разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс в обоих направлениях с 12:20 мск 27 февраля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение на участке Военно-Грузинской дороги было закрыто для всех видов транспорта с 00:20 27 февраля из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в настоящее время в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" зарегистрировано более 3,4 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.