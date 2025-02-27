Военно-Грузинскую дорогу вновь закрыли для всех видов транспорта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Движение на участке Военно-Грузинской дороги приостановлено для всех видов транспорта из-за непогоды в Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 00:20 мск 27 февраля", - говорится в сообщении.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, сейчас в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" зарегистрированы 3388 грузовиков.

Ранее сообщалось, что дорогу открывали для всех видов транспорта в среду в 16:45 из-за улучшения погодных условий в Грузии, однако спустя 4 часа ее снова закрыли для большегрузов.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.