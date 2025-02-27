Поиск

Военно-Грузинскую дорогу вновь закрыли для всех видов транспорта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Движение на участке Военно-Грузинской дороги приостановлено для всех видов транспорта из-за непогоды в Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 00:20 мск 27 февраля", - говорится в сообщении.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, сейчас в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" зарегистрированы 3388 грузовиков.

Ранее сообщалось, что дорогу открывали для всех видов транспорта в среду в 16:45 из-за улучшения погодных условий в Грузии, однако спустя 4 часа ее снова закрыли для большегрузов.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

МЧС Северная Осетия Военно-Грузинской дорога
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Мужчина погиб при атаке украинского дрона в Белгородской области

Несколько землетрясений магнитудой до 6,5 произошли у берегов Камчатки

Несколько землетрясений магнитудой до 6,5 произошли у берегов Камчатки

Что произошло за день: среда, 26 февраля

По делам о наемничестве в украинском конфликте проходят 845 иностранцев

Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев арестован по делу о коррупции

Апелляция отклонила жалобы Ким и Бакальчука в рамках спора вокруг Wildberries

В Думу внесен законопроект о праве ФСБ создавать собственные СИЗО

В Думу внесен законопроект о праве ФСБ создавать собственные СИЗО
Нападение на Crocus City Hall

Федеральная палата адвокатов подтвердила завершение расследования теракта в Crocus

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Ставрополе

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5916 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2188 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });